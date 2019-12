Speciale difesa: Germania, ripristinati i rabbini militari

- Dopo circa cento anni, nelle Forze armate tedesche tornano i rabbini militari. È quanto stabilito dall'intesa conclusa oggi a Berlino tra il ministro della Difesa tedesco, la presidente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, e il presidente del Consiglio centrale degli ebrei in Germania. Come riferisce il quotidiana “Frankfuter Allgemeine Zeitung”, alla reintroduzione dei rabbini militari della Bundeswehr rimane necessaria l'approvazione del Bundestag. Intanto, per Kramp Karrenbauer, l'itesa firmata con Schuster è “unforte segnale di una Bundeswehr della diversità e dell'apertura, orgogliosa dei commilitoni ebrei”. Inoltre, ha proseguito la presidente della Cdu, il ripristino del rabbinato militare in Germania è “un contributo contro l'antisemitismo, l'estremismo e il populismo in crescita”. Secondo Kramp-Karrenbauer, infine “l'estremismo di destra non ha posto nella Bundeswehr” e gli ebrei sono “una parte immobile e indispensabile della Germania. (Res)