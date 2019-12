Speciale difesa: Spagna, ministro Robles, da Usa nessuna richiesta formale su due navi a Rota

- Il ministro della Difesa e degli Affari Esteri della Spagna, Margarita Robles, ha assicurato che non vi è alcuna "richiesta formale" da parte degli Stati Uniti circa il possibile aumento da quattro a sei dei cacciatorpediniere classe Arleigh Burke di stanza a Rota, in Spagna. In caso arrivasse, ha detto il ministro spagnolo, la richiesta verrebbe esaminata "ai sensi del Trattato" che la Spagna ha con gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola, il Pentagono vuole aumentare la sua presenza nella base di Rota, rafforzandone il ruolo di principale installazione militare degli Stati Uniti in Europa meridionale. Se venisse aumentato il numero di cacciatorpediniere Usa questo comporterebbe lo spiegamento di altri 600 militari statunitensi nell'ambito dell'accordo tra Spagna e Stati Uniti, che risale al 1988 ed è già stato modificato tre volte. (Res)