Speciale difesa: Spagna, ministro Robles riceve resti Yak-42 ritrovato in Turchia

- Il ministro della Difesa spagnolo, Margarita Robles, riceve oggi, 20 dicembre, all'aeroporto Adolfo Suárez di Madrid-Barajas i possibili resti delle vittime dello Yak-42 che sono stati trovati in Turchia 16 anni dopo l'incidente che ha ucciso 62 soldati spagnoli. Si tratta di un femore non identificato rimasto sepolto nel luogo dell'impatto e 23 urne con resti ossei che è stato conservato presso l'Istituto anatomico forense di Istanbul. Il ministro riceverà i resti in forma privata all'aeroporto di Madrid insieme al capo dello Stato maggiore della Difesa (Jemad), Fernando Alejandre, al segretario di Stato per la Difesa, Ángel Olivares e all'ambasciatore turco in Spagna, Cihad Erginay. (Res)