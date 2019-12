Speciale difesa: Francia invierà fregata Courbet nello Stretto di Hormuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del 2020, la fregata francese Courbet sarà operativa nel Golfo Persico nell'ambito di una missione europea avviata per garantire la sicurezza dello Stretto Hormuz. Lo riferisce il quotidiano francese “La Tribune”, spiegando che la missione della Courbet è stata definita dal ministro della Difesa francese Florence Parly come “complementare” alla coalizione per la sicurezza del Golfo Persico guidata dagli Stati Uniti “La fregata Courbet parteciperà all'iniziativa europea di sicurezza nel Golfo a partire da inizio anno”, ha detto il generale Anne-Cecile Ortman, portavoce del ministero della Difesa francese. Ortman ha poi fatto sapere che Parly passerà il capodanno a bordo della Courbet. (Res)