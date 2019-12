Speciale difesa: Libia-Turchia, Sarraj potrebbe chiedere ad Ankara di inviare truppe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, potrebbe chiedere alla Turchia di inviare truppe in Libia. Lo riferisce l'emittente televisiva “Al Arabiya”, che cita non meglio precisate “fonti politiche libiche”. Le voci su possibile arrivo di forze turche in Libia giungono a seguito della dichiarazione del Gna di attivare il protocollo d'intesa tra Libia e Turchia per la sicurezza e la cooperazione militare. (Res)