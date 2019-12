Ue: Pettarin (FI), allargarla a paesi aerea balcanica

- L'Ue deve finalmente decidere di aprirsi ai Balcani: glielo chiede la storia ed il nostro paese non può sottrarsi a questa sfida. Lo ha detto, tramite una nota, il deputato di Forza Italia Guido Pettarin. "Sono felice che il presidente Conte, nel corso dell'incontro a palazzo Chigi con il premier croato Andrej Pelenkovic, abbia confermato che la linea italiana sarà quella di sostenere condividere e favorire gli accordi per il percorso di adesione che sta riguardando Macedonia del Nord ed Albania.Al momento, ci troviamo ancora davanti a una impasse dettata di fatto da Parigi, che va sbloccata e superata con ogni sforzo”. “Fondamentali - ha aggiunto - saranno i prossimi sei mesi, durante i quali sarà proprio il governo di Zagabria a condurre la presidenza di turno dell'Unione europea. Ora o mai più: che l'Europa decida finalmente di proseguire nell’allargamento ai paesi dell'area balcanica, con cui l'Ue condivide da sempre radici culturali, storia estrategie commerciali. Ora o mai più: che l'Italia superi definitivamente e con la indispensabile determinazione le miopi resistenze, in particolare quelle d’oltralpe, per offrire all'Unione europea un nuovo sviluppo verso sud est, una nuova comune politica estera, un serio protagonismo globale che la affranchi dalla marginalità nella quale è fino ad oggi rimasta confinata”. (segue) (Com)