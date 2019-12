Ice: sottosegretario Di Stefano, da aprile servizi gratuiti a imprese sotto i 100 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da aprile l'Istituto per il commercio estero (Ice) fornirà alle imprese sotto i 100 dipendenti una vasta gamma di servizi totalmente gratuiti. Lo ha annunciato oggi il sottosegretario agli Affari esteri e alla cooperazione internazionale Manlio Di Stefano. "Da due anni metto tutto me stesso nel dare alle piccole e medie imprese italiane nuove opportunità di export e oggi sono felicissimo di annunciare che da aprile l'Istituto per il commercio estero (Ice) fornirà alle imprese sotto i 100 dipendenti una vasta gamma di servizi totalmente gratuiti. Parliamo di primo orientamento, analisi di mercato, statistiche personalizzate, informazioni doganali e tanto altro che fino ad oggi è stato a pagamento, diventando spesso irraggiungibile per le piccole imprese. Vi basterà contattare l'Ice in Italia o all'estero per ricevere assistenza", ha scritto Di Stefano su Facebook. "Ringrazio il presidente dell'Ice Carlo Ferro per aver puntato decisamente verso questo obiettivo che trasforma in realtà una nostra chiara volontà politica: essere concretamente al fianco delle piccole e medie imprese. Avanti così", ha concluso il sottosegretario. (Res)