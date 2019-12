Pd Roma: approvato nuovo statuto, circoli territoriali tornano a eleggere propri organismi

- "L'assemblea romana ha approvato il nuovo statuto del Partito democratico di Roma, recependo le novità introdotte dal nuovo statuto nazionale e regionale e le esperienze sperimentate nella Capitale". E' quanto si legge in una nota del Partito democratico di Roma. "Nel nuovo modello di partito convivranno insieme l'autonomia dei circoli territoriali, i cui iscritti - spiega la nota - potranno eleggere direttamente i propri organismi, e i 15 coordinamenti municipali che avranno il ruolo di coordinamento fra circoli territoriali ed eletti insieme alle esperienze dei circoli d'ambiente e tematici, dei circoli online e dei punti Pd previsti dal nuovo Statuto nazionale approvato a Bologna per garantire la massima apertura verso chi sceglie di impegnarsi nel Partito Democratico. Lo Statuto prevede inoltre l'indizione delle primarie per la scelta del/della Sindaco/a e dei Presidenti di municipio, che saranno convocate con largo anticipo, la conferenza programmatica e i forum tematici, la possibilità di consultare gli iscritti con lo strumento del referendum, già usato per la prima volta in Italia proprio dal Pd Roma sui temi della mobilità e dei rifiuti, ed, infine, la carta di impegni per il corretto utilizzo della comunicazione social, contro - conclude la nota - il linguaggio dell'odio e le fake news".(Com)