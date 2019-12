Bulgaria: premier Borisov a colloquio con segretario generale Interpol

- L'Interpol è un attore chiave per la sicurezza a livello globale: lo ha dichiarato il premier bulgaro Bojko Borisov ricevendo oggi a Sofia il segretario generale dell'organizzazione, Jurgen Stock, in visita in occasione del 30mo anniversario del ripristino della membership della Bulgaria. Borisov ha ricordato la partecipazione con successo della Bulgaria in diversi progetti dell'Interpol: su traffico di armi, droghe, tratta di esseri umani e di migranti, "tutti temi prioritario per il mio paese". Altro elemento fondamentale, secondo quanto convenuto da Borisov e Stock, è quello di favorire la cooperazione nella regione balcanica per rafforzare il livello di sicurezza nell'area.(Bus)