Speciale difesa: Libia, Unsmil condanna escalation militare a Tripoli

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha espresso rammarico per "i recenti sviluppi, l'intensificazione dell'escalation militare e il fatto che le due parti in conflitto abbiano approfittato di aiuti dall'esterno e messo in pericolo l'unità della Libia", secondo quanto pubblicato sulla sua pagina Facebook. La missione guidata dall'inviato speciale Onu, Ghassan Salamé, ha sottolineato "l'imperativo di una soluzione politica, cercando di andare avanti nel suo incessante sforzo di ripristinare la posizione internazionale divisa sulla Libia e di esortare i libici a tornare al tavolo dei negoziati per fermare l'attrito tra i fratelli, frenare l'interferenza esterna". La nota è stata diramata a poche ore dopo che il Governo di accordo nazionale ha annunciato durante una riunione straordinaria del Consiglio dei Ministri tenutasi giovedì nella capitale, Tripoli, di attivare il protocollo d'intesa con la Turchia firmato il 27 novembre. (Res)