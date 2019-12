Speciale difesa: Sahel, Macron in Costa d'Avorio nel momento più delicato di Barkhane

- La visita del presidente francese Emmanuel Macron in Costa d'Avorio prevista tra il 20 e il 22 dicembre interviene a pochi giorni dall'incidente in cui tredici soldati francesi hanno perso la vita in Mali a causa di una collisione tra due elicotteri. L'immagine di Parigi nella regione è indebolita a causa dell'impotenza dell'operazione Barkhane, che non sembra essere in grado di mettere definitivamente fine alla minaccia jihadista nella regione. Come riferisce il quotidiano “Libération”, tra i paesi della regione si sta sviluppando un “sentimento antifrancese” sempre più forte. Secondo il quotidiano “Le Figaro” la visita di Macron si annuncia “protocollare e simbolica”. Nel corso della visita Macron incontrerà le truppe francesi celebrando in anticipo le festività natalizie. In agenda il presidente ha anche una veloce visita a Niamey il 22 dicembre, nel Niger, per rendere omaggio ai 71 militari nigerini morti in un attacco jihadista avvenuto il 10 dicembre scorso a Inates. (Res)