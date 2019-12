Speciale difesa: Sahel, Francia effettua con successo primi lanci droni Reaper

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa francese ha annunciato ieri, 19 dicembre, che i droni Reaper hanno effettuato “con successo” dei tiri di prova dalla base di Niamey, nel Niger. Lo riferisce il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che ormai i tre droni che operano nel Sahel nell'ambito dell'operazione francese Barkhane potranno essere utilizzati per colpire il nemico. I mezzi saranno equipaggiati con bombe Gbu-12. Tuttavia, la missione resterà la stessa: raccogliere informazioni sul territorio andando a sostegno delle truppe di terra. Intanto in Francia cresce la polemica riguardante i Reaper, visti da molti come dei “robot assassini” che sostituiscono l'uomo con lo scopo di fare vittime. “Si tratta di una nuova capacità, non di un cambiamento di dottrina”, affermano dal ministero della Difesa. (Res)