Sicurezza: venti arrestati e 192 indagati in tutta Italia dalla polizia ferroviaria

- Venti arrestati, 192 indagati e 33.020 identificati: è questo il bilancio dei controlli nell’ultima settimana della polizia ferroviaria. 3.715 le pattuglie impegnate in stazione e 1.015 a bordo treno, per un totale di 2.217 treni scortati. 282 servizi antiborseggio e 188 le sanzioni elevate. 17 i minori non accompagnati rintracciati e riaffidati alle famiglie o alle comunità; 51 i cittadini stranieri sorpresi in posizione irregolare. In particolare, tra le altre operazioni portate a segno dai poliziotti, alla stazione di Venezia Mestre, il personale Polfer ha tratto in arresto un cittadino extracomunitario in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine perché accusato di essersi reso responsabile di reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e minacce. Gli agenti, infatti, sono intervenuti all’interno dell’ingresso del sottopasso che attraversa la stazione ferroviaria dove era stato segnalato un giovane che stava aggredendo i passanti brandendo una griglia in metallo. Nonostante la forte resistenza, l’uomo è stato bloccato e condotto presso gli uffici di polizia dove ha continuato il suo atteggiamento violento, danneggiando gli arredi e cercando di colpire gli agenti. E’ stato infine arrestato. (segue) (Ren)