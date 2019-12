Sicurezza: venti arrestati e 192 indagati in tutta Italia dalla polizia ferroviaria (2)

- A Savona un marocchino è stato denunciato dagli agenti Polfer perché accusato di aver sottratto diciotto bottiglie dal supermercato della stazione ferroviaria. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza gli operatori Polfer sono risaliti al presunto autore del furto che risultava anche ricercato per precedenti episodi di resistenza, oltraggio e rapina. A Ferrara gli agenti della Polfer hanno denunciato tre persone con l’accusa di furto aggravato e ricettazione nella stazione ferroviaria. Informati della notizia di furto di un bagaglio subìto da una viaggiatrice, tramite la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza presente nella stazione, hanno individuato i due soggetti ritenuti responsabili del reato nonché il punto in cui parte della refurtiva era stata abbandonata. Dalla visione dei filmati si è riscontrato, inoltre, che i due individui avrebbero commesso anche un altro furto ai danni di un’altra viaggiatrice. I due uomini italiani, già noti alle forze dell’ordine, sono stati individuati e bloccati all’interno della stazione mentre attendevano l’arrivo di un treno per proseguire nella loro attività delittuosa. Nel corso degli accertamenti è stato indentificato anche un terzo uomo, di nazionalità senegalese, al quale i due avrebbero venduto parte della refurtiva che è stata recuperata e restituita alle aventi diritto. I due italiani sono stati denunciati in stato di libertà per furto aggravato ed il senegalese per ricettazione. (Ren)