Ex Ilva: intesa ArcelorMittal-commissari per accordo entro 31 gennaio. Udienza il 7 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato 'l'heads of agreement' tra Arcelor Mittal e Ilva in amministrazione straordinaria che getta le basi per raggiungere un accordo vincolante, entro il 31 gennaio 2020, sul futuro dell'ex Ilva. L'intesa di base è stata finalizzata in una stanza del primo piano del Palazzo di Giustizia prima dello svolgimento dell'udienza civile sul ricorso d'urgenza presentato nelle settimane scorse dai commissari straordinari contro la decisione del gruppo siderurgico franco-indiano di sciogliere il contratto d'affitto dei rami d'azienda dell'ex Ilva. "Abbiamo firmato un pre-accordo su cui abbiamo lavorato tutta la notte. È un accordo nell'interesse del Paese, dei creditori e dei lavoratori", ha detto ai cronisti Alessandro Danovi, uno dei commissari straordinari dell'Ilva, commentando la firma del documento di quattro pagine. In udienza poi, davanti al giudice Claudio Marangoni del Tribunale civile di Milano, le parti hanno dato conto dell'accordo trovato e avanzato una richiesta congiunta di rinvio. In aula è intervenuta anche brevemente l'amministratore delegato di Am Invest Co Italy, Lucia Morselli. "Confermo gli impegni già presi, tenendo conto delle circostanze sopravvenute", ha detto al giudice secondo quanto hanno riferito i legali delle parti presenti. L'impegni sulla produzione - ha chiarito Arcelor Mittal - saranno condizionati dalla decisione del gip di Taranto dello lo scorso 10 dicembre di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2 del polo siderurgico pugliese. L'udienza è stata rinviata al prossimo 7 febbraio per dare tempo alle parti di arrivare a un accordo definitivo. Intanto, sul destino di Afo2 pende il ricorso al Tribunale del riesame contro il provvedimento del giudice da parte dei legali dell'Ilva in amministrazione straordinaria che sarà discusso il prossimo 30 dicembre. "Non posso dare valutazioni sulla trattativa, è chiaro che se lo spegnimento dell'altoforno è stato disposto con un ordine della magistratura penale e se la stessa dovesse confermare questo ordine di spegnimento in fase di appello non potremo che ottemperare", ha risposto l'avvocato Ferdinando Emanuele, legale civilista del pool difensivo del gruppo siderurgico franco-indiano, a chi gli ha chiesto le conseguenze della decisione del gip di Taranto dello scorso 10 dicembre di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2 del polo siderurgico pugliese.(Rem)