Tunisia: Osservatorio economia, urgente una revisione delle partneship tra pubblico e privato

- Il quadro giuridico tunisino sul partenariato pubblico-privato nella sua forma attuale rappresenta “un rischio eccessivo per le finanze pubbliche” della Tunisia. E’ quanto emerge da un rapporto dell'Osservatorio tunisino dell'economia intitolato “Progetti che non stanno decollando - sfide e lezioni da trarre dai partenariati pubblico-privato in Tunisia”. La recente legge sul partenariato pubblico-privato approvata con la supervisione della Banca mondiale, del Fondo monetario internazionale (Fmi) e di altri istituti finanziari e donatori “presenta molte scappatoie” e apre la strada a collaborazioni “rischiose” tra aziende private e Stato. In particolare, il fatto che i partenariati pubblico-privati non siano trattati dettagliatamente all’interno del bilancio statale “crea un rischio di deficit eccessivo per le finanze pubbliche”, afferma l’Osservatorio. Il rapporto cita a titolo di esempio il progetto dell'aeroporto Enfidha-Monastir, in apparenza poco costoso nel breve termine, ma che nel lungo periodo potrebbe rivelarsi insostenibile “compromettendo la sostenibilità delle finanze pubbliche, riducendo così lo spazio di manovra del bilancio nazionale”. (segue) (Tut)