Tunisia: Osservatorio economia, urgente una revisione delle partneship tra pubblico e privato (2)

- La relazione dell’Osservatorio raccomanda una serie di azioni concrete, a partire dalle modifiche al quadro giuridico tunisino “il più rapidamente possibile” per risolvere i problemi più urgenti. Le autorità dovrebbero garantire “standard più elevati in termini di trasparenza e divulgazione di documenti e informazioni relative agli appalti pubblici”, aggiunge il rapporto. Non solo: è necessario anche adottare un “approccio sistematico all’identificazione dei costi”, creando un database “ad hoc” dei progetti esistenti con i loro obiettivi, le parti coinvolte nel contratto e gli investimenti effettuati. Secondo il rapporto, infine, "i contratti dovrebbero anche specificare le condizioni per le quali è possibile autorizzare una rinegoziazione”, evitando di inserire clausole arbitrali che, secondo l’Osservatorio, “rappresentano una minaccia per la capacità del governo di regolamentare a nome del pubblico interesse”. (Tut)