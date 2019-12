Ex Ilva: legale ArcelorMittal, se confermato ordine spegnimento Afo2, dovremo ottemperare

- "Non posso dare valutazioni sulla trattativa, è chiaro che se lo spegnimento dell'altoforno è stato disposto con un ordine della magistratura penale e se la stessa dovesse confermare questo ordine di spegnimento in fase di appello non potremo che ottemperare". Così 'avvocato Ferdinando Emanuele, legale civilista del pool difensivo del gruppo siderurgico franco-indiano, ha replicato a chi gli chiede le conseguenze della decisione del gip di Taranto dello lo scorso 10 dicembre di respingere l'istanza di proroga della facoltà d'uso dell'Altoforno 2 del polo siderurgico pugliese. Sul destino di Afo2 pende il ricorso al Tribunale del riesame contro il provvedimento del giudice da parte dei legali dell'Ilva in As che sarà discusso il prossimo 30 dicembre.(Rem)