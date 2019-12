Milano: Sala, da gennaio nuovo assessorato all’edilizia scolastica affidato a Limonta (2)

- (segue) All'edilizia scolastica verranno anche assegnati fondi adeguati, proveniente dalla vendita di immobili di proprietà comunale. “L’edilizia scolastica è spesso di inizio secolo scorso e merita grande attenzione. Evidentemente dobbiamo fare di più”, ha detto il sindaco. “Quando noi vendiamo degli immobili, non lo facciamo per metterci soldi in tasca, ma perché prevediamo un reinvestimento in infrastrutture. Per questo ho chiesto a Christian Malangone (direttore generale del Comune di Milano, ndr) di dedicare quasi totalmente i fondi ricavati dal padiglione 3 (30 milioni di euro, ndr) in edilizia scolastica”, ha annunciato il sindaco. (Rem)