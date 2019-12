Bolivia: governo ad interim, via nome ed effige di Morales da stadi e medaglie (3)

- Morales è dal 12 dicembre in Argentina dove ha fatto richiesta dello status di "rifugiato politico". Insieme a Morales hanno viaggiato anche l'ex vicepresidente Alvaro Garcia Linera, l'ex ministro degli Esteri, Diego Pary, l'ex ministro della Salute, Gabriela Montano e l'ex ambasciatore boliviano presso l'Organizzazione degli Stati Americani (Osa), José Alberto Gonzales. Dall'Argentina, dove si trovano da alcune settimane anche i suoi figli, l'ex presidente ha annunciato di voler coordinare la campagna delle elezioni presidenziali del partito Mas (Movimento al socialismo), pur non potendosi candidare in prima persona. A metà dicembre Morales ha avuto un incontro con il neo presidente Alberto Fernandez. Questi aveva in un primo momento chiesto a Morales di non svolgere attività politica né fare dichiarazioni pubbliche mentre si trova nel paese. Una richiesta non legata ad obblighi di legge ma avanzata come "impegno politico" in una situazione delicata, spiegava il ministro degli Esteri Felipe Solà. (segue) (Brb)