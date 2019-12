India-Portogallo: premier Modi riceve omologo Costa, colloquio “molto proficuo”

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha ricevuto ieri a Nuova Delhi l’omologo del Portogallo, Antonio Costa, in visita (19 e 20 dicembre) per partecipare alla seconda riunione del comitato organizzativo delle celebrazioni del 150mo anniversario di nascita del Mahatma Gandhi, che si è tenuto nella stessa giornata nella capitale indiana ed è stato presieduto dal presidente della Repubblica indiano, Ram Nath Kovind. “I nostri colloqui sono stati estremamente proficui, volti ad approfondire ulteriormente la cooperazione bilaterale in un’ampia gamma di settori”, ha sintetizzato Modi via Twitter. Intervistato dal quotidiano “The Times of India”, Costa non ha nascosto le aspirazioni del suo paese: “A livello politico ed economico, vogliamo essere la porta dell’India per l’Europa”, ha dichiarato. (segue) (Inn)