India-Portogallo: premier Modi riceve omologo Costa, colloquio “molto proficuo” (2)

- Il leader portoghese, inoltre, ha evidenziato la necessità di un’alleanza strategica tra l’Unione europea e il paese asiatico e si è espresso a favore dell’ingresso dell’India nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite come membro permanente. I due premier hanno avuto tre incontri bilaterali negli ultimi tre anni, oltre a interazioni a margine di eventi multilaterali. Per Costa quello nel paese asiatico è il primo viaggio fuori dall’Europa dall’inizio del suo secondo mandato, dopo le elezioni di ottobre. La visita, ha spiegato un comunicato del ministero degli Esteri indiano, punta ad aprire nuove opportunità di cooperazione in aree di comune interesse come la scienza e la tecnologia, la difesa, l’innovazione, la navigazione, gli scambi giovanili e la cultura. (Inn)