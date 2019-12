Brexit: Sala, genera aumento di interessi e investimenti per Milano

- Durante il brindisi di Natale con la stampa nella sede di Sogemi il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha raccomandato di "non sottovalutare la questione Brexit, perché vedo già tanti vantaggi per la nostra città". "Per me - ha premesso il sindaco - Brexit è una cosa che giudico assolutamente infausta per il vulnus che crea alla comunità europea, ma sto già vedendo su Milano un aumento dell'interesse, di investimenti e di persone. Stanno arrivando tante persone da Londra, tanti italiani di ritorno ma non solo". "Ma a Milano c'è un rafforzamento di alcune banche di affari ed è importante anche in termini di assunzioni", ha concluso il primo cittadino.(Rem)