Governo: al via nuovo Smart&Start Italia a sostegno startup innovative

- La presidenza del Consiglio rende noto in un comunicato che sul sostegno alle startup innovative, "il ministero dello Sviluppo economico ha definito i nuovi criteri e le modalità di presentazione delle domande per richiedere l’agevolazione prevista da Smart&Start Italia. La misura ha a disposizione circa 90 milioni di euro di risorse per finanziare piani d’impresa, di importo compreso tra 100 mila euro e 1,5 milioni di euro, finalizzati alla produzione di beni e l’erogazione di servizi ad alto contenuto tecnologico e innovativo. Le domande - informa ancora la nota - potranno essere inviate a Invitalia a partire dal 20 gennaio 2020". (Com)