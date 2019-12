Brasile: governo lancia istituto di cultura per progetti internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile intende creare dall'inizio del 2020 un istituto internazionale di cultura per promuovere la realizzazione di progetti con altri paesi. Lo ha detto il ministro della Cultura, Roberto Alvim, segnalando i modelli del tedesco Goethe Institute o dello spagnolo Instituto Cervantes. La rete dovrà "portare l'arte locale all'estero e anche l'arte e la cultura di altri paesi in Brasile", ha detto Alvim all'uscita di un incontro con li ministro degli Esteri, Ernesto Araujo. Tra i paesi che potrebbero essere coinvolti, il ministro ha citato l'Ungheria, l'Austria, la Polonia, la Croazia e la Spagna. L'iniziativa si svolgerà a partire dal 2020, un anno che Alvim pronostica come "incredibile" per la serie di progetti pensati per alzare il tiro della proposta culturale. "La partnership con il ministero degli Esteri va in questo senso", ha detto il ministro citato da "Agencia Brasil". (Brb)