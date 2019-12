Romania: ambasciatore Usa sottolinea progressi compiuti da Bucarest negli ultimi 30 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania ha compiuto notevoli progressi negli ultimi 30 anni ma purtroppo ci sono ancora influenze negative provenienti da paesi vicini e dalla Cina. Lo ha detto il nuovo ambasciatore Usa in Romania, Adrian Zuckerman, nel corso di una cerimonia di commemorazione del 30mo anniversario della rivoluzione del 1989, a Timisoara. "La Romania sembra fantastica dopo 30 anni, sono state fatte cose che non potevo immaginare. Sfortunatamente, ci sono ancora delle iniziative da portare avanti", ha detto Zuckerman, sottolineando le influenze negative provenienti da paesi vicini e dalla Cina. In questo contesto, il diplomatico Usa ha messo in evidenza come "sia strano avere discussioni su argomenti come il 5G", che verrebbe sviluppato da Pechino. "Mi dispiace che ciò accada, ma dobbiamo andare avanti e tenere sempre presente la dignità e la libertà dell'uomo", ha risposto Zuckerman alle domande della stampa. (segue) (Rob)