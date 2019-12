Romania: ambasciatore Usa sottolinea progressi compiuti da Bucarest negli ultimi 30 anni (2)

- L'ambasciatore degli Stati Uniti ha poi affermato che sono stati presi importanti provvedimenti nella lotta alla corruzione in Romania. "Ogni giorno vengono fatti passi importanti, questa settimana abbiamo discusso con il presidente Klaus Iohannis, con il primo ministro Ludovic Orban, che sono determinati a proseguire nella lotta contro la corruzione, in modo che la Romania possa avanzare economicamente, militarmente e a livello industriale, su tutti i fronti, per andare avanti ", ha detto Zuckerman. (Rob)