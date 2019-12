Puglia: Borraccino, oggi a Taranto incontro per il comparto logistico pugliese

- "Questa mattina ho incontrato, presso la sede di Taranto della Regione Puglia, il comandante Giovanni Puglisi, presidente del distretto della Logistica pugliese, una importante realtà che, su base regionale, riunisce oltre 150 imprese del settore, più associazioni di categoria, sindacati, università, enti locali e centri di ricerca”. Lo ha dichiarato in un comunicato l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borraccino, che ha proseguito: “L'occasione è stata propizia per fare il punto della situazione sullo stato dell'arte e sulle prospettive future di un comparto, quello della logistica, assolutamente strategico per lo sviluppo della Puglia e per la crescita di tutta l'economia regionale. Il sistema logistico pugliese, infatti, è composto da una vastissima rete di collegamenti, caratterizzata da una sempre più efficiente intermodalità tra collegamenti stradali, ferroviari, portuali e aeroportuali. Tutto questo rende la Puglia, anche in ragione della sua collocazione geografica proiettata verso i Paesi del bacino del Mediterraneo e verso i Balcani, una grande piattaforma logistica in grado di favorire i contatti e gli scambi culturali e commerciali soprattutto tra l'Italia e l'Oriente”. (segue) (Ren)