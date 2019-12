Puglia: Borraccino, oggi a Taranto incontro per il comparto logistico pugliese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Da questo punto di vista – ha aggiunto Borraccino - un ruolo di grande rilievo rivestono certamente i tre porti principali presenti in Puglia e cioè quelli di Bari, Brindisi e Taranto. Quest'ultimo, in particolare, sta vivendo una fase di rilancio molto importante e significativa con la concessione recentemente formalizzata e ormai effettiva al colosso turco 'Yilport holding' delle aree e della banchina del Molo polisettoriale che consentirà di sviluppare traffici commerciali e della logistica con particolare riferimento alla movimentazione dei container e delle merci”. “Tra l'altro – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico della Regione Puglia - come noto, anche il colosso 'Cosco' (China ocean shipping company), compagnia di stato cinese attiva nei settori logistica, trasporti e spedizioni, sta valutando di avviare una stretta collaborazione con la Yilport, proprio per utilizzare al massimo le potenzialità del porto di Taranto, che potrebbe diventare così uno snodo di fondamentale importanza nell'ambito della cosiddetta ‘nuova via della seta’, l'imponente progetto infrastrutturale che collegherà l'estremo Oriente con l'Europa”. (segue) (Ren)