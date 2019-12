Puglia: Borraccino, oggi a Taranto incontro per il comparto logistico pugliese (3)

- “Per approfondire queste tematiche – ha proseguito l’assessore pugliese - e mettere a punto una strategia condivisa finalizzata a rilanciare il settore della logistica in Puglia, ho convocato un tavolo di confronto che si svolgerà subito dopo le imminenti festività, e cioè mercoledì 8 gennaio, che vedrà protagonisti il distretto della Logistica pugliese, l'Istituto tecnico superiore per la logistica, vista la grande importanza che riveste il tema della formazione in questo settore, l'Autorità portuale, le agenzie regionali ‘Puglia sviluppo’ e ‘Arti’ e, ovviamente, la Sezione ‘Attività economiche, Artigianali e Commerciali’ della Regione Puglia, diretta da Francesca Zampano”. “Sarà – ha detto in conclusione Borraccino - l'occasione per pianificare tutte le iniziative necessarie per valorizzare in pieno un settore di fondamentale importanza per la nostra economia che presenta enormi opportunità e può rappresentare, nei prossimi anni, un vero e proprio volano per lo sviluppo economico e quello occupazionale del nostro territorio". (Ren)