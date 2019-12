Speciale energia: nave Kommandor Susan giunta in acque montenegrine per conto di Eni-Novatek

- La nave cargo Kommandor Susan, impiegata per attività di ricerca e supporto piattaforme, è approdata ieri nel porto di Antivari (Bar), in Montenegro. La nave, di proprietà della compagnia Horizon Geosciences, si trova nelle acque territoriali montenegrine per conto del consorzio Eni-Novatek. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Analitika", che cita l’Autorità per gli idrocarburi di Podgorica, la nave eseguirà delle ricerche preparatorie in vista delle attività di esplorazione di idrocarburi che saranno gestite da Eni e alla compagnia russa. La nave eseguirà le ricerche per un periodo di 15 giorni a partire dal 23 dicembre. (Mop)