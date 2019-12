Speciale energia: Fondazione Lhs Saipem lancia contest per ragazzi su temi salute e sicurezza

- La Fondazione Lhs di Saipem ha lanciato, in collaborazione con il movimento Italia Loves Sicurezza, un contest per ragazzi sui temi salute e sicurezza. È quanto si legge in un articolo pubblicato sul sito dell’azienda di San Donato Milanese. L’obiettivo è coinvolgere i ragazzi e sensibilizzarli in prima persona al valore della prevenzione, della salute e della sicurezza. I ragazzi di età compresa tra 11 e 18 anni, che abbiano una storia da raccontare potranno condividerla, entro il 28 febbraio 2020, attraverso un video di presentazione da caricare sul sito “www.safety4future.org”, dove sono presenti tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione. L’idea alla base di questa nuova iniziativa della Fondazione LHS è la convinzione che i ragazzi abbiano molto da dire sul loro futuro e che i loro messaggi acquisiscano una forza straordinaria, capace di suscitare un cambiamento. I video verranno valutati in base a contenuto, creatività e qualità di esposizione e selezionati per la fase conclusiva del contest. I finalisti saranno chiamati ad esporre dal vivo il proprio discorso nel corso dell’evento a tema salute e sicurezza che ogni anno viene organizzato da Fondazione Lhs e Italia Loves Sicurezza. Ai tre vincitori saranno conferite tre borse di studio in denaro, e avranno la possibilità di far conoscere i loro messaggi a migliaia di persone. Infatti, i discorsi vincitori saranno divulgati da Fondazione LHS e Italia Loves Sicurezza in occasione delle iniziative da loro promosse durante l’anno. Italia Loves Sicurezza è un movimento di persone, chiamati Ambassador, aperto a tutti coloro che credono nella necessità di agire per favorire un cambiamento culturale nella sicurezza. Il movimento nato nel 2015 è coordinato dalla Fondazione Lhs, ente no profit creato da Saipem per diffondere la cultura della sicurezza in Italia. Il movimento è cresciuto esponenzialmente negli anni: dai 100 eventi realizzati nel 2016 a 300 nel 2017 fino ai 700 del 2018. (Com)