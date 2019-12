Speciale energia: a Berlino "accordo di principio" fra Russia e Ucraina sul transito del gas

- Un “accordo di principio” che dovrebbe essere una buona notizia “per la Russia, l’Ucraina e per tutti i cittadini europei”: con queste parole il vicepresidente della Commissione europea per l’Unione dell’energia, Maros Sefcovic, ha commentato l’esito del round dei colloqui trilaterali svoltisi ieri a Berlino sul transito del gas russo attraverso il territorio ucraino. Nel pomeriggio filtrava scetticismo rispetto all’andamento dei negoziati, per la prima volta tenutisi nella capitale tedesca, un segnale del ruolo che la Germania ha svolto per il raggiungimento di quest’intesa di base fra Mosca e Kiev. Intesa, tuttavia, di cui non si conoscono i dettagli. Ieri, durante la tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin ha nuovamente parlato di uno sconto del 25 per cento per i consumatori ucraini, ma al momento non c’è alcuna ufficialità. Di certo, tuttavia, c’è che la bozza di accordo raggiunta ieri dovrà essere valutato a Mosca e Kiev e, solo dopo l’approvazione delle due parti, sarà firmato. Sefcovic sulla questione è stato chiaro: non si può mettere la parola fine alla questione, ma siamo vicini al traguardo. Le parti in causa hanno espresso fiducia. Secondo il ministro dell’Energia ucraino, Oleksiy Orzhel, Kiev e Mosca hanno “lavorato molto bene sul protocollo dell’accordo” e “il documento odierno avvicina” i due paesi “a raggiungere un’intesa definitiva”. Parole confermate anche dall’omologo russo, Aleksander Novak. “Un nuovo incontro fra Russia e Ucraina si svolgerà presto e speriamo che gli accordi definitivi verranno siglati nel prossimo futuro”, ha detto Novak. Intanto, il prossimo appuntamento sarà l’incontro tecnico di sabato fra la compagnia energetica russa Gazprom e l’operatore del Sistema di trasmissione del gas ucraina (Gts). È probabile, quindi, che sabato durante i negoziati tecnici fra Gazprom e Gts si proceda a una prima limatura dell’intesa di massima raggiunta ieri prima che la faccenda passi al vaglio delle massime autorità di Mosca e Kiev. E, in un modo o nell’altro, che si debba arrivare a una soluzione della questione è inevitabile, se non altro visto che le scadenze si avvicinano. L’attuale accordo sul transito delle forniture di gas russo che, attraverso l’Ucraina, raggiungono i clienti europei scade il 31 dicembre. Da mesi proseguono i colloqui fra Mosca e Kiev sulla questione, soprattutto a causa dei timori delle autorità ucraine che, vedendo i progressi del gasdotto Nord Stream 2, hanno più volte manifestato i loro dubbi sul fatto che la Russia intendesse proseguire lo sfruttamento del principale corridoio di forniture di gas per i clienti europei. (Geb)