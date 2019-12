Speciale energia: Russia-Ucraina, raggiunto a Berlino accordo generale su transito gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia e Ucraina hanno raggiunto un accordo generale sul transito del gas russo in territorio ucraino. È quanto annunciato dal vicepresidente della Commissione europea per l'Unione energetica, Maros Sefcovic, nella serata di ieri 19 dicembre, dopo ore di negoziati tenuti da Russia e Ucraina a Berlino con le mediazione di Ue e Germania. Come riferito dal quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, quella raggiunta nella capitale tedesca è un'intesa di massima, i cui dettagli “rimangono aperti per essere negoziati nei prossimi giorni”. Al termine delle trattative, Russia e Ucraina dovrebbero conclduere il nuovo contratto per il transito del gas. Intanto, l'intesa di Berlino prevede un accordo sulla futura durata del contratto e sulla quantità del gas che attraversa l'Ucraina. I ministro dell'Energia di Russia e Ucraina, rispettivamente Alexander Novak e Oleksiy Orzhel hanno ringraziato Sefcovic e il governo tedesco per la mediazione. A sua volta, il ministro dell'Economia e dell'Energia tedesco, Peter Altmaier, ha definito l'accordo sul transito del gas tra Russia e Ucraina “un passo importante”. Ai negoziati tenuti ieri a Berlino hanno preso parte Sefcovic e Altmaier come mediatori, Novak, Orzhel, l'amministratore delegato dell'azienda energetica russa Gazprom Alexander Miller e Yurij Vitrenko, Ad della compagnia energetica ucraina Naftogaz. Era, infine, presente il direttore generale del Sistema di trasmissione del gas ucraino (Gts), Sergiy Makogon. (Res)