Cile: referendum su riforma costituzionale, approvata legge in parlamento

- Il Senato cileno ha approvato ieri in via definitiva con 38 voti favorevoli e solo 3 contrari la legge che permette di dare il via al processo di riforma costituzionale attraverso la convocazione di un referendum, il prossimo 26 di aprile. Il progetto, approvato mercoledì anche alla Camera, accoglie la principale istanza sorta dalle proteste sociali iniziate il 18 ottobre e materializza nell'accordo tra maggioranza ed opposizione sulla riforma dell'ordinamento, annunciata lo scorso 15 novembre. Il referendum chiamerà i cileni a pronunciarsi sulla necessità o meno di una nuova Costituzione e in caso affermativo anche riguardo il meccanismo di elezione dell'Assemblea costituente. Due le opzioni in questo caso: un'assemblea eletta al 100 per cento, o un'assemblea mista con un 50 per cento di partecipazione di parlamentari eletti. (segue) (Abu)