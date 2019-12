Cile: referendum su riforma costituzionale, approvata legge in parlamento (2)

- Nel dibattito alla Camera era stata scartata inizialmente una mozione che inseriva la clausola per la parità di genere e quella che garantiva nella conformazione dell'Assemblea una quota minima di rappresentanza anche per i popoli originari e per candidati indipendenti. Queste due mozioni sono state successivamente approvate con una maggioranza trasversale che ha incluso anche deputati della maggioranza di centrodestra e saranno ora sottoposte a un secondo passaggio in Senato. Il testo approvato dispone che le liste di ciascun partito siano equamente ripartite tra i due sessi e capeggiate da una donna. Il testo inoltre garantisce la presenza di seggi riservati a candidati indipendenti e dei popoli originari anche se si riserva a un secondo momento la definizione di percentuali esatte. (segue) (Abu)