Cile: referendum su riforma costituzionale, approvata legge in parlamento (3)

- Oltre due milioni di cileni hanno partecipato domenica a una consultazione nella quale si sono espressi in grande maggioranza a favore di una nuova Costituzione e dell'attuazione di un'ampia agenda sociale. Circa il 91 per cento dei votanti si è espresso a favore di una nuova Costituzione. L'iniziativa, promossa e organizzata dalla Associazione cilena dei municipi (Achm) e portata avanti in 225 comuni di tutto il paese, ha superato tutte le aspettative in termini di partecipazione. Per i votanti, secondo i risultati diffusi dalla piattaforma online "Evoting", i punti più importanti dell'agenda sociale sono il miglioramento delle pensioni, del sistema di salute e l'accesso al sistema educativo. (Abu)