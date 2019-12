Puglia: Borraccino, soddisfatti per il successo di Tecnonidi

- "Si è svolto ieri pomeriggio in Fiera, a Bari, un workshop per presentare le imprese che hanno vinto e portato a termine alcuni progetti Tecnonidi, e illustrare i risultati raggiunti”. Lo ha dichiarato l’assessore pugliese allo Sviluppo economico, Mino Borraccino, che ha poi proseguito: “Tecnonidi è una misura con cui la Regione Puglia offre un pacchetto di aiuti per l'avvio di start up tecnologiche e innovative mediante un prestito rimborsabile ed una sovvenzione sia per gli investimenti che per i costi di funzionamento. Le agevolazioni possono arrivare fino a 200mila euro per gli investimenti e 80mila euro per i costi di funzionamento. Si tratta di una Misura relativamente recente, che si avvale della modalità operativa ‘a sportello’, che garantisce la continuità temporale degli interventi, consentendo alle imprese proponenti di pianificare i programmi di investimento in ragione delle effettive esigenze, senza dover rincorrere le scadenze dei bandi. Il giudizio che l'apposita commissione dà è finalizzato a valutare la possibilità per l'impresa di sviluppare, in un futuro prevedibile, prodotti, servizi o processi nuovi o sensibilmente migliorati rispetto a quelli già esistenti”. (segue) (Ren)