Puglia: Borraccino, soddisfatti per il successo di Tecnonidi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Diverse – ha proseguito l’assessore regionale - le start up presentate ieri, quali la Roboze Spa: una Pmi innovativa di Bari che si occupa di produzione e vendita di stampanti 3d, che utilizzano una nuova tecnologia in grado di stampare parti con materiali altamente performanti (nuovi materiali polimerici e compositi) ad elevate temperature e con un margine di errore minimo. Le stampanti si basano sul Beltless system (brevettato), che è un sistema meccatronico senza cinghia che garantisce un'elevata accuratezza rispetto al tradizionale movimento a cinghia sistemi, bassa manutenzione e garanzia di ripetibilità degli oggetti prodotti”. “È – ha aggiunto Borraccino - un'iniziativa imprenditoriale che è stata presentata su Forbes, la nota rivista statunitense di economia. I suoi articoli trattano di finanza, industria, investimenti e marketing. Cetma composites Srl è un'impresa di Brindisi che ha prodotto un fucile per il tiro subacqueo e la pesca in apnea realizzato in materiale composito a base di fibra di carbonio, attraverso una tecnologia innovativa a stampo chiuso, risultato di anni di ricerca condotta nel settore dei materiali compositi. La tecnologia innovativa permette la realizzazione di strutture cave monolitiche (monoscocca) realizzate net shape, evitando successive ed onerose, anche da un punto di vista ambientale, fasi di verniciatura”. (segue) (Ren)