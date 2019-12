Puglia: Borraccino, soddisfatti per il successo di Tecnonidi (3)

- “Tqm Srl – ha dichiarato l’assessore pugliese - ha sede a Gioia del Colle (Ba). Ha messo a punto Soluzioni digitali nel processo di realizzazione di protesi odontoiatriche, in particolare con l'utilizzo di scanner 3d endorali e scan maker customizzati per registrare le impronte del cavo orale dei pazienti, senza la necessità di fastidiosi ed invasivi materiali da impronta tradizionali. Italians traditional temptations Srl, di Ruvo di Puglia (Ba), lavora nell'ambito dei prodotti di panetteria freschi. Ha messo a punto nuove metodologie di confezionamento dei prodotti, con particolare riferimento alla pasta di mandorle, al fine di favorirne l'allungamento della shelf life ad almeno 6 mesi, affinché si possa garantire l'esportazione su mercati comunitari ed extra. E–Labor@Srls è un'impresa di Taranto che ha definito un sistema Internet of things (Iot) finalizzato alla riduzione degli sprechi idrici domestici. In dettaglio, si prevede la produzione di un Kit, denominato WaIot, la cui installazione permetterà di attivare un servizio di controllo continuo della funzionalità dell'impianto idrico domestico, allo scopo di evitare danni e/o sprechi. WaIot è il risultato dell'integrazione di una serie di componenti hardware e software”. “Siamo soddisfatti – ha concluso Borraccino - per il successo di Tecnonidi che si conferma come una delle misure più avvincenti e ricche di sviluppi che l'assessorato allo Sviluppo economico ha messo in campo sinora". (Ren)