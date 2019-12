Roma: controlli anti-abusivismo commerciale, Polizia locale sequestra 17 mila articoli (2)

- In totale sono stati sequestrati circa 17mila articoli, tra i quali dispositivi elettronici, giocattoli, occhiali da sole, bigiotteria. Particolare attenzione su migliaia di puntatori laser rinvenuti, mancanti delle indicazioni di legge ed estremamente pericolosi soprattutto per i bambini, a causa dei danni alla vista derivanti dall'uso di tali dispositivi. A seguito di alcuni accertamenti tecnici è stata riscontrata la totale assenza di requisiti legali di questi prodotti, caratterizzati da una potenza tale da provocare serie conseguenze. Tra la merce posta sotto sequestro anche carica batterie portatili (powerbank) costruiti artigianalmente assemblando pezzi di plastica e batterie. Anche in questo caso violando qualunque disposizione sulla sicurezza. Riscontrate anche anomalie su titoli autorizzativi e altre irregolarità a seguito delle quali sono in corso ulteriori accertamenti. Le sanzioni amministrative, che al momento ammontano ad alcune migliaia di euro, potrebbero arrivate a superare i 20.000 euro. (Rer)