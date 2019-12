Ex Ilva: Sforza (dg Ilva) su intesa di base, abbastanza soddisfatti

- In merito all'intesa di base siglata tra ArcelorMittal e Ilva in amministrazione straordinaria sul futuro dell'ex Ilva, "siamo abbastanza soddisfatti. La piena soddisfazione arriverà quando raggiungeremo l'accordo vincolante". Lo ha detto il direttore generale di Ilva in amministrazione straordinaria, Claudio Sforza, uscendo uscendo dalla stanza al primo piano del Palazzo di Giustizia milanese dove è stata perfezionata l'accordo. A chi gli chiede del contenuto del cosiddetto heads of agreement, un documento di quarto pagine scritto in inglese, Sforza ha detto: "Ci sono elementi per lavorare". (Rem)