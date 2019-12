Energia: Croazia, Maire Tecnimont si aggiudica un progetto di raffinazione da 450 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Maire Tecnimont annuncia che la propria controllata KT – Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPC su base Lump Sum Turnkey da parte di INA-Industrija Nafte (INA) per un nuovo complesso di Delayed Coking all’interno della raffineria di Rijeka (Fiume), in Croazia, nell’ambito di un progetto di ammodernamento della raffineria di Rijeka. INAha un ruolo leader nel mercato petrolifero croato e una posizione rilevante nella regione. Lo riferisce un comunicato stampa. MOL Plc. e lo Stato croato sono i suoi principali azionisti. Lo scopo del lavoro riguarda l’esecuzione delle attività di ingegneria, la fornitura di materiali, i lavori di costruzione di una nuova unità di Delayed Coking inclusivo di movimentazione del coke fino al caricamento navale, strippaggio delle acque acide, unità di recupero delle ammine e adeguamento dell’hydrocracker, dell’unita di recupero zolfo e delle utilities & offsites. Il progetto unisce complessità e sfide ingegneristiche, che vanno dallo sbottigliamento delle unità esistenti alla installazione di nuove unità, includendo le più recenti soluzioni per lo stoccaggio del coke e per la costruzione del pontile di caricamento, e riguarderà oltre il 60 per cento della raffineria esistente. (segue) (Com)