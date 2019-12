Energia: Croazia, Maire Tecnimont si aggiudica un progetto di raffinazione da 450 milioni di euro (2)

- Il valore complessivo del contratto è pari a circa 450 milioni di euro e il completamento del progetto è previsto nel corso del 2023. Con il raggiungimento di questo importante risultato, Maire Tecnimont rafforza la propria posizione nel settore della raffinazione, in particolare nelle tecnologie “bottom of the barrel” come il Delayed Coking. Il Gruppo copre l’intero ciclo tecnologico della raffinazione del petrolio, un driver chiave per soddisfare il mercato crescente dei combustibili puliti e garantire una maggiore produzione di prodotti ad alta marginalità. Pierroberto Folgiero, Ad di Maire Tecnimont, ha commentato: “Siamo molto felici per questo importante contratto in Europa, con un cliente prestigioso come INA. Questa aggiudicazione rafforza la cooperazione fra Ina e KT, iniziata negli anni ’80, e consolida la presenza di KT in un paese strategico come la Croazia.” (Com)