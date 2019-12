Rifiuti Roma: Mocci (FI), discarica a Tragliatella colpo a periferia nord Capitale

- "Il sindaco Raggi non perde occasione per colpire la periferia di Roma Nord già vessata da innumerevoli problemi. Dopo la folle idea di un impianto di compostaggio per il trattamento dell'organico in via della Stazione di Cesano, la maggioranza M5s capitolina cala dall'alto la discarica a Tragliatella, all'interno del territorio del XIV Municipio, di fatto con una forte incidenza negativa sul XV Municipio. E' il solito modo di fare dell'amministrazione Raggi che prende decisioni assurde senza valutare le ripercussioni". Lo dichiara in una nota Giuseppe Mocci, consigliere Forza Italia in Municipio XV. "Il sito indicato avrebbe un impatto pesantissimo sulla viabilità del XV Municipio dato l'asse stradale principale di collegamento sono via Trionfale, via Cassia, via Braccianense, quest'ultima - continua Mocci - già molto pericolosa. M5s ormai ha gettato definitivamente la maschera: vuole trasformare la periferia di Roma nord in una pattumiera dove riversare i problemi della Capitale. Per i residenti - conclude Mocci - dei quartieri di Tragliatella, Cesano, Osteria Nuova, Olgiata, La Storta e La Giustiniana un regalo di Natale tanto inaspettato quanto sgradevole che siamo pronti a rispedire al mittente con fermezza".(Com)