Libia: fonti Lna a "Sputnik", cecchini turchi già combattono nei ranghi del Gna a Tripoli

- I cecchini e i militari delle forze speciali turche starebbero già combattendo nei ranghi delle forze del Governo di accordo nazionale della Libia (Gna) a Tripoli, contro le forze dell'Esercito nazionale libico (Lna), guidato dal generale Khalifa Haftar. Lo rivela una fonte militare dell'Lna all'agenzia di stampa russa "Sputnik". Commentando la notizia che circola sui media libici sul possibile invio da parte della Turchia di sue forze in Libia, sotto forma di consiglieri militari e attrezzature per sostenere il Gna in base all'accordo sulla cooperazione in campo di sicurezza firmato il 27 novembre, la fonte ha dichiarato: "Abbiamo visto soldati turchi combattere sul terreno in direzione di Khallet al Furjan a Tripoli tra le milizie armate del Gna. Li abbiamo visti con i nostri occhi: cecchini e gruppi turchi d'assalto". Nonostante questo l'Lna sostiene di aver compiuto progressi sul campo in questi giorni. "Il progresso è lento, ma continuo", ha aggiunto la fonte. Il conflitto a Tripoli si è intensificato nel corso delle ultime settimane, dopo che Haftar ha annunciato un'offensiva contro il centro di Tripoli, controllato dal Gna. La città è divenuta campo di battaglia tra forze della Tripolitania e della Cirenaica dal 4 aprile, data di inizio dell'offensiva delle forze di Haftar.(Lit)