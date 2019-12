Commercio: Istat, in calo l'export extra Ue a novembre 2019 (2)

- Secondo le stime dell'Istat il surplus commerciale a novembre 2019 è pari a +4.164 milioni, in aumento rispetto a +3.253 milioni di novembre 2018.Da inizio anno aumenta l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici(da +61.400milioni di gennaio-novembre 2018 a +66.681milioni di gennaio-novembre 2019). A novembre 2019 l’export verso Cina (-15,4%), Stati Uniti (-10,4%) e paesi Opec (-10,1%) è in forte contrazione su base annua. In aumento, le vendite di beni verso Giappone (+17,8%), Turchia (+13,3%) e Svizzera (+11,4%). Gli acquisti da paesi Opec (-33,3%), paesi Mercosur (-17,7%) e Svizzera (-14,9%)registrano flessioni tendenziali molto più ampie della media delle importazioni dai paesi extra Ue. In aumento gli acquisti da Stati Uniti (+5,9%), Turchia (+4,8%) e Russia (+3,7%). (Ren)