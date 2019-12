Ucraina: da Ue 8 milioni di euro per persone vulnerabili colpite da conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha annunciato oggi un finanziamento di ulteriori 8 milioni di euro per le persone vulnerabili in Ucraina colpite dal conflitto in corso nella parte orientale del paese. Lo si apprende dalla Commissione europea, che ha spiegato che questo finanziamento porta l'assegnazione umanitaria dell'Unione europea all'Ucraina nel 2019 a 23 milioni di euro. "Più di cinque anni di conflitto in corso hanno esaurito la capacità delle persone di prendersi cura dei loro bisogni fondamentali. L'Ue continua ad aiutare le persone più vulnerabili su entrambi i lati della linea di contatto. Questo finanziamento li aiuterà a resistere alle rigide condizioni invernali", ha dichiarato il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic. Con il nuovo finanziamento, l'Ue sosterrà i civili colpiti da conflitti in aree non governative e controllate dal governo, in primo luogo coloro che vivono lungo la linea di contatto, fornendo riscaldamento per l'inverno, così come l'accesso all'acqua. Aiuterà anche a riparare le strutture sanitarie e le scuole danneggiate, faciliterà l'accesso ai servizi sanitari e fornirà attrezzature mediche e medicinali. (Beb)