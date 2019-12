Imprese: Mameli (Intesa Sanpaolo), in Italia segnali incoraggianti da indagini fiducia dicembre

- Il mese di dicembre mostra un quadro economico "meno fosco del mese precedente sia per le famiglie che per le imprese". Lo sostiene nel suo commento sugli indici di fiducia Paolo Mameli, senior economist direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. "Il ridursi dell’incertezza sul commercio mondiale potrebbe favorire un ulteriore moderato recupero nei prossimi mesi. La fiducia di famiglie e imprese è migliorata a dicembre - rimarca - I dati sono stati superiori al previsto. Il morale dei consumatori è rimbalzato a 110,8 da 108,6 di novembre, mostrando un miglioramento di tutte le principali componenti (in particolare del clima economico nazionale); le famiglie manifestano anche minori timori occupazionali. Anche l’indice composito di fiducia delle imprese è salito (per il terzo mese) a dicembre, a 100,7 dai 99,2 precedente. Si tratta di un massimo dallo scorso luglio". (segue) (Com)