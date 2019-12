Imprese: Mameli (Intesa Sanpaolo), in Italia segnali incoraggianti da indagini fiducia dicembre (2)

- Per Mameli, "il morale è migliorato in tutti i settori (costruzioni, servizi e commercio al dettaglio, dove è stato raggiunto un record da due anni), ma è risultato poco variato nel manifatturiero (99,1 da 99 precedente). Tuttavia, anche nel settore manifatturiero, il dettaglio dell'indagine è incoraggiante, in quanto - spiega ancora - mostra una ripresa degli ordini e della produzione correnti e opinioni meno pessimistiche sulle prospettive di economia e occupazione". "Le indicazioni di ripresa (simili a quelle viste in altri Paesi dell’eurozona) si spiegano almeno in parte con il ridursi dell’incertezza sul commercio mondiale, dopo l’evoluzione meno negativa del previsto delle vicende legate alla guerra tariffaria Usa-Cina e a Brexit; in tal senso - continua Mameli - un moderato recupero, in particolare nel settore manifatturiero, potrebbe continuare nei prossimi mesi. In sintesi - conclude- le indagini ancora non segnalano un trend di stabile ripresa, ma se non altro sembrano aver smesso di peggiorare". (Com)